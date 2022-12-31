Federalist: Байден угрожает национальной безопасности США

По словам обозревателя, 80-летний президент угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Политика, проводимая Байденом, его скандальные оговорки и заявления могут обернуться для государства весьма неприятными последствиями, объяснила Бойд. Если глава открывает свой рот, американцы могут ждать неприятностей, подчеркнула она.