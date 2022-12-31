Federalist: Байден угрожает национальной безопасности США

Нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден рвет все рекорды по производству ляпов. Такую тревогу забила аналитик американского издания Federalist Джордан Бойд.
По словам обозревателя, 80-летний президент угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Политика, проводимая Байденом, его скандальные оговорки и заявления могут обернуться для государства весьма неприятными последствиями, объяснила Бойд. Если глава открывает свой рот, американцы могут ждать неприятностей, подчеркнула она.
«Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — указала автор материала.
Напомним, американский лидер в беседе с преподобным Элом Шарптоном заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок.
Ранее действующий глава США вновь допустил оговорку. Президент заявил, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета. Также Байден на глазах у общественности падал с велосипеда и здоровался с человеком-невидимкой.