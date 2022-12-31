Девятилетний мальчик погиб в ДТП по вине отца под Воронежем

Житель Воронежской области и его несовершеннолетний сын стали жертвами дорожного инцидента в Новоусманском районе. Об этом сообщает в субботу региональное управление МВД России.
По данным правоохранителей, все произошло днем 31 декабря на 19-м километре трассы Воронеж — Тамбов. 33-летний мужчина за рулем Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником Great Wall под управлением 31-летнего водителя.
Столкновение было такой силы, что виновник аварии и его девятилетний сын-пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель иномарки и его четырехлетняя дочь получили травмы и попали в больницу. По факту случившегося проводится проверка.