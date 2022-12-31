Американский лидер Джо Байден использовал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы выбить с Конгресса США одобрение на выделение нецелесообразного бюджета. Журналисты 19FortyFive на пальцах объяснили, что он конкретно сделал.
Напомним, что 21 декабря украинский президент совершил официальный визит в Вашингтон. Там он встретился с главой Белого дома, а также выступил с речью перед конгрессменами. В очередной раз политик попросил оказать помощь Киеву в ходе российской спецоперации. Авторы издания в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что таким образом Зеленский стал инструментом в руках Байдена.
«Зеленский – не более чем пешка в стратегии демократов по обеспечению успеха в принятии чрезвычайно расточительного бюджетного проекта», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что президент Украины выразил благодарность немецкому канцлеру Олафу Шольцу за то, что Берлин оказывает поддержку киевскому режиму.