Напомним, что 21 декабря украинский президент совершил официальный визит в Вашингтон. Там он встретился с главой Белого дома, а также выступил с речью перед конгрессменами. В очередной раз политик попросил оказать помощь Киеву в ходе российской спецоперации. Авторы издания в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что таким образом Зеленский стал инструментом в руках Байдена.