Кабмин РФ запретил выдачу прокатного удостоверения фильмам с пропагандой ЛГБТ

Президент России Владимир Путин в начале декабря принял закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Нарушение предусматривает серьезные штрафы, в частности, для юрлица санкция может быть до 5 миллионов рублей.