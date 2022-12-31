Кабмин РФ запретил выдачу прокатного удостоверения фильмам с пропагандой ЛГБТ

Правительство России расширило основания для отказа в выдаче прокатного удостоверения кинокартинам в стране. Документ принят с учетом вышедшего ранее закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.
Согласно постановлению, отказать в выдаче прокатного удостоверения могут, если в фильме содержатся «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола». Документ опубликован 31 декабря.
Президент России Владимир Путин в начале декабря принял закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Нарушение предусматривает серьезные штрафы, в частности, для юрлица санкция может быть до 5 миллионов рублей.