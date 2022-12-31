Экономист Колташов прокомментировал введение налога на доходы со вкладов

По итогам 2023-го года россиянам начислят налог на доходы со вкладов. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на Министерство финансов.
Сообщается, что налогом будут облагаться доходы с процентов по вкладам от 75 тысяч рублей за весь год. При условии, что ключевая ставка не превысит текущие 7,5 процента.
Заплатить новые налоги россияне должны будут до декабря 2024-го года. Отмечается также, что при расчете налога будет учитываться не размер депозитов, а именно полученный доход.
Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал нововведения в беседе с корреспондентом ФАН.
«Налог на процентный доход с депозита представляется вещью обычной, вполне логичное для современной экономики. Однако проблему представляет нижний порог для обложения налогом доходов с депозитов в банке. Доход 75 тысяч рублей за весь год — это немного. Но проблема в том, что люди создают депозиты не из жадности, а, для того чтобы накопить деньги на приобретение жилья. Эти деньги они откладывают уже уплатив все прочие налоги», — отмечает эксперт.
При этом, продолжает Колташов, если бы эти граждане могли купить жилье или сделать выгодное вложение в какой-то бизнес или коммерческую недвижимость, то они не стали бы держать деньги на депозите. Получается, что государство взимает налог с тех, кто огромным трудом накапливает в принципе небольшие по сравнению со стоимостью недвижимости суммы и налог уменьшает возможности людей увеличивать накопление для того чтобы быстрее приобрести необходимое, считает Колташов. А необходимое — это чаще всего жилье.
При этом нужно учитывать, что ипотека подорожала из-за повышения центральным банком стоимости кредитов, повышение базовой ставки в 2022 году произошло весьма существенное. Поэтому, отмечает экономист, было бы правильно повысить порог налогообложения, чтобы щадящим образом относиться к накоплениям граждан, которые столь важны для развития строительного сектора рынка недвижимости развитие российской экономики. Гораздо рациональнее повысить налог для богатых, а для оффшорных держателей российских бумаг российских фирм ввести особенно значительные налоги.
Ранее ФАН сообщал о том, что граждане России инвестировали рекордный объем средств в третьем квартале 2022 года.