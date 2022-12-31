Экономист Колташов прокомментировал введение налога на доходы со вкладов

При этом, продолжает Колташов, если бы эти граждане могли купить жилье или сделать выгодное вложение в какой-то бизнес или коммерческую недвижимость, то они не стали бы держать деньги на депозите. Получается, что государство взимает налог с тех, кто огромным трудом накапливает в принципе небольшие по сравнению со стоимостью недвижимости суммы и налог уменьшает возможности людей увеличивать накопление для того чтобы быстрее приобрести необходимое, считает Колташов. А необходимое — это чаще всего жилье.