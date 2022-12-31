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Кубок мира по горнолыжному спорту в Италии прервала собака

Спорт
Кубок мира по горнолыжному спорту в Италии прервала собака

Очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходил в итальянском Бормио, прервали из-за внезапно появившейся на трассе собаки.

Стюарды и сотрудники службы безопасности какое-то время пытались поймать животное, однако это было бесполезно. Собака сама вернулась к хозяину, воспользовавшись брешью в заборе. Во время всего действия болельщики и сами горнолыжники смеялись, параллельно снимая на камеру.

Победу на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту одержал представитель сборной Швейцарии Марко Одерматт.
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