Кубок мира по горнолыжному спорту в Италии прервала собака

Стюарды и сотрудники службы безопасности какое-то время пытались поймать животное, однако это было бесполезно. Собака сама вернулась к хозяину, воспользовавшись брешью в заборе. Во время всего действия болельщики и сами горнолыжники смеялись, параллельно снимая на камеру.