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Россиянам рассказали об изменении ПДД с 1 марта 2023 года

Общество
Россиянам рассказали об изменении ПДД с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения правил дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ».

Электронные свидетельства регистрации транспортного средства, а также водительские права будут представлены в виде QR-кодов в приложении «Госуслуги.авто».

Поменяются знаки и разметка, которые запрещают стоянку или остановку автомобилей. Также транспортным средствам будет запрещено останавливаться на островках безопасности.

Для машин с желтыми и оранжевыми маяками, которые участвуют в ремонте дорог, сделают небольшие послабления по части следования ПДД.
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