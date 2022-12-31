Россиянам рассказали об изменении ПДД с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу изменения правил дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ».
Электронные свидетельства регистрации транспортного средства, а также водительские права будут представлены в виде QR-кодов в приложении «Госуслуги.авто».
Поменяются знаки и разметка, которые запрещают стоянку или остановку автомобилей. Также транспортным средствам будет запрещено останавливаться на островках безопасности.
Для машин с желтыми и оранжевыми маяками, которые участвуют в ремонте дорог, сделают небольшие послабления по части следования ПДД.