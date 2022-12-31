Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о 1091 погибшем мирном жителе из-за действий ВСУ

Российские следователи продолжают фиксировать и расследовать факты преступлений украинских националистов, из-за которых на территории ДНР погибло множество мирных жителей.
Как сообщили в субботу в аппарате омбудсмена Донецкой Народной Республики, в период с 1 января по 28 декабря текущего года в регионе зафиксировали гибель 1091 гражданского, еще 3533 человека получили ранения.
В настоящий момент ведомство принимает необходимые меры для установления обстоятельства гибели каждого мирного жителя. СК намерен дать принципиальную правовую оценку действиям всех причастных лиц.