Путин призвал уделить внимание современным методам вооруженной борьбы в сухопутных войсках

Президент России Владимир Путин призвал военных уделить внимание современным методам вооруженной борьбы.
Российский лидер подчеркнул, что особую важность этот вопрос имеет для сухопутных войск.
«Многое нужно посмотреть с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна, все понятно, средства связи», — сказал Путин.
Президент в субботу, 31 декабря, посетил штаб Южного военного округа, где, в частности, было записано новогоднее обращение к россиянам.