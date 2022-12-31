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Путин призвал уделить внимание современным методам вооруженной борьбы в сухопутных войсках

Армия
Путин призвал уделить внимание современным методам вооруженной борьбы в сухопутных войсках

Президент России Владимир Путин призвал военных уделить внимание современным методам вооруженной борьбы.

Российский лидер подчеркнул, что особую важность этот вопрос имеет для сухопутных войск.

«Многое нужно посмотреть с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна, все понятно, средства связи», — сказал Путин.

Президент в субботу, 31 декабря, посетил штаб Южного военного округа, где, в частности, было записано новогоднее обращение к россиянам.
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