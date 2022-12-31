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Врач Малышева рассказала о пользе популярного новогоднего блюда при высоком холестерине

Общество
Врач Малышева рассказала о пользе популярного новогоднего блюда при высоком холестерине

Популярный у россиян новогодний салат снижает уровень плохого холестерина в организме. О пользе этого блюда рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, снижению уровня холестерина способствует употребление селедки под шубой. Кроме того, это блюдо уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — сообщила Малышева в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что селедка обладает высоким уровнем омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно эти вещества снижают риск болезней сердца на 30%.
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