Врач Малышева рассказала о пользе популярного новогоднего блюда при высоком холестерине

Популярный у россиян новогодний салат снижает уровень плохого холестерина в организме. О пользе этого блюда рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
По ее словам, снижению уровня холестерина способствует употребление селедки под шубой. Кроме того, это блюдо уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Бляшки не развиваются — в этом плюс селедки», — сообщила Малышева в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что селедка обладает высоким уровнем омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно эти вещества снижают риск болезней сердца на 30%.