Кефир вместо алкоголя — а может лучше кислые щи

Для приготовления понадобятся ржаные сухари, которые нужно будет залить водой. Добавить сахара. Рекомендуют сдобрить все это листьями черной смородины, мяты, но в принципе можно придать любой вкус с помощью сиропов, ягод и т.п. Выдерживают часа четыре. После того как получился такой своего рода квас, его помещают в бутыли с толстым стеклом (из-под шампанского), добавляют горстку изюма и плотно закрывают. Именно за счет изюма достигается эффект шампанизации. Выдерживать нужно уже 12 часов. Алкоголь за это время не образуется, а вот что получится, так это прекрасный освежающий безалкогольный напиток. Который можно даже детям.