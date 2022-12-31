Кефир вместо алкоголя — а может лучше кислые щи

Психиатр, нарколог, эксперт телеканала «Доктор» Василий Шуров советует пить кефир вместо алкоголя, поскольку даже бокал пива или вина оказывает комплексное негативное воздействие на человеческий организм.
«При регулярном употреблении даже небольших доз алкоголя существует суммирующий эффект: нейротропный яд, убивает определенное количество нейронов головного мозга. Этанол также разрушает периферическую нервную систему, повреждая оболочки нервов и вызывая атрофию мышц», — объяснил нарколог.
Но вот незадача — в кефире, ведь тоже содержится алкоголь. Весь вопрос в количестве выпитого. Считается, что кружка пива эквивалентна примерно рюмке водки. И то же самое можно сказать о литре кефира. К тому же этот напиток не настолько уж и вкусен, чтобы употреблять его как заменитель спиртного за новогодним столом. Между тем, в русской традиционной кухне имеется множество безалкогольных напитков — ныне забытых. Однако их преимущество в том, что приготовить можно самостоятельно на дому.
Слово «щи» стойко ассоциируется с первым горячим блюдом. Но раньше было и еще одно значение — «кислые щи» были напитком, который можно уподобить даже безалкогольному шампанскому. А еще квасу. Такой вот симбиоз.
Для приготовления понадобятся ржаные сухари, которые нужно будет залить водой. Добавить сахара. Рекомендуют сдобрить все это листьями черной смородины, мяты, но в принципе можно придать любой вкус с помощью сиропов, ягод и т.п. Выдерживают часа четыре. После того как получился такой своего рода квас, его помещают в бутыли с толстым стеклом (из-под шампанского), добавляют горстку изюма и плотно закрывают. Именно за счет изюма достигается эффект шампанизации. Выдерживать нужно уже 12 часов. Алкоголь за это время не образуется, а вот что получится, так это прекрасный освежающий безалкогольный напиток. Который можно даже детям.
Приготовьте «кислые щи» с разными вкусами и наслаждайтесь застольем!