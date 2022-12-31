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Астролог Мурзина предрекла Байдену и Зеленскому глобальные перемены в 2023 году

Политика
Астролог Мурзина предрекла Байдену и Зеленскому глобальные перемены в 2023 году

Грядущий год готовит для украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена большое количество жестких испытаний. Об этом заявила астролог Елена Мурзина.

По ее словам, Байдена ожидает серьезный удар по здоровью. Зеленскому же грозит разрушение его силы в физическом и символическом значении. Особенно остро проявится данный прогноз к весне, добавила эксперт в беседе с «Украина.ру».

«В общем, Байден и Зеленский впадут в кому, летаргию, тотальный стресс, невозможность действовать. Вопрос только в том, будут ли они в марте 2023 все еще управлять США и Украиной?» — раскрыла неприятную правду Мурзина.

Кроме того, она отметила, что есть вероятность того, что пост главы государства в США или Украине может занять кто-то другой. По ее мнению, это может случиться в апреле-мае.

Ранее российский политолог Юрий Кот рассказал, чего на самом деле боится Зеленский. Он уверен, что стремление Москвы восстановить целостность русских земель, очень пугает украинского президента.
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