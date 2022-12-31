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В Мозамбик прибыло первое судно с российскими удобрениями

Экономика
В Мозамбик прибыло первое судно с российскими удобрениями

В Мозамбик прибыло первое грузовое судно с российскими удобрениями, сообщает ТАСС со ссылкой на портовую службу.

Известно, что 20 тонн удобрений компании «Уралхим-Уралкалий» предназначаются для Малави. Груз находится на судне MV Greenwich. Оно встало на рейд в порт Бейра Мозамбика.

Разгрузка будет осуществляться более месяца. Затем удобрения отправят по железной дороге до точки назначения.

Также известно, что судно MV Greenwich ходит под флагом Великобритании и было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН. Ранее российский груз находился на складах в Европе и был заблокирован в связи с санкциями против Москвы.
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