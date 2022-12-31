«Позитивная встреча»: о чем говорят первые за 11 лет официальные контакты Анкары и Дамаска

На днях в Москве в трехстороннем формате прошла встреча министров обороны и глав разведок Сирии Али Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции — Хулуси Акара и Хакана Фидана. Россию на переговорах представлял министр обороны Сергей Шойгу.
Данное мероприятие стало первым за 11 лет официальным контактом на высшем уровне между Анкарой и Дамаском. Как известно, стороны обсудили ситуацию в САР, меры по борьбе с экстремизмом и необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. Переговорщики также уделили особое внимание ситуации вокруг сирийских беженцев.
Международная редакция ФАН разобралась, как отреагировали на данное эпохальное событие разные акторы конфликта в Сирии.
Приоритеты Турции
Анкара сыграла важную роль в конфликте, поддержав радикалов из «Сирийской национальной армии» (СНА) и отправив войска на север страны. Кроме того, именно в Турции пребывает около 3,7 млн сирийских беженцев.
Анонимный высокопоставленный чиновник Анкары в комментарии Reuters назвал встречу в Москве «позитивной».
«Обсуждалось, как турецкая сторона может действовать совместно против террористических организаций, таких как YPG (курдские «Отряды народной самообороны» — Прим. ред.) и ИГ✱ («Исламское государство»✱, террористическая организация запрещена в РФ — Прим. ред.), чтобы обеспечить территориальную целостность Сирии и борьбу с терроризмом. Было подчеркнуто, что приоритетом Турции является безопасность границ», — сказал турецкий чиновник на условиях анонимности.
Турция рассматривает YPG как угрозу национальной безопасности из-за ее связей с «Рабочей партией Курдистана» (РПК, признана в Турции террористической организацией) и угрожает провести четвертую военную операцию в Сирии после теракта в Стамбуле в ноябре. Анкара обвинила в содеянном курдских радикалов.
Американцы и «оппозиционеры» недовольны
Представитель Госдепартамента США в комментарии турецкой редакции «Голоса Америки»✱✱ (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что трехсторонняя встреча не изменит подход Вашингтона к Дамаску. Неназванный американский дипломат обратил внимание на якобы препятствование сирийских властей к «доступу к гуманитарной помощи».
«Мы будем продолжать работать с нашими союзниками, партнерами и ООН, чтобы обеспечить достижимость прочного политического решения», — говорится в заявлении ведомства Соединенных Штатов.
Представитель так называемой «сирийской оппозиции» и бывший член «Аль-Каиды»✱ (террористическая организация запрещена в РФ) Мустафа Седжари в беседе с газетой Aydınlık предположил, что встреча в Москве была необходима для того, чтобы дать Западу сигнал о недопустимости поддержки «Сирийских демократических сил» (СДС). По словам представителя боевиков, трехсторонние переговоры не должны изменить отношение Анкары к СНА.
«Если турки решат разорвать связи с сирийской оппозицией и бросить сирийский народ, мы будем уважать их решение, и оппозиция продолжит объединяться против Башара Асада. Башар Асад — неприемлемая красная линия для всех нас», — заявил Седжари.
При этом он подтвердил, что Анкара уже три месяца не выплачивает зарплату радикалам СНА, правда, отметив, что такие задержки случаются регулярно и не имеют никакого отношения к «оттепели» между Турцией и САР.
Курды обеспокоены
Представитель курдских организаций на севере Сирии Бадран Джиа Курд в беседе с Reuters заявил, что ожидает развития новой фазы сделок и планов, якобы «враждебных интересам сирийцев». Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что сотрудничество Анкары, Дамаска и Москвы подорвет успехи, достигнутые курдами в северной и восточной Сирии.
Нелегитимная курдская администрация, действующая под покровительством США, с тревогой восприняла попытки консолидировать силы Анкары и Дамаска. В СДС считают, что попытки сближения могут быть связаны с предвыборными шагами правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (ПСР).
Обстановка в Дамаске
Первый официальный контакт с Турцией широко обсуждался в Сирии. Сразу после встречи в заявлении министерства обороны САР сообщили следующее:
«Стороны обсудили множество вопросов, и переговоры прошли позитивно».
Газета Al Watan, известная своей близостью к правительству САР, выпустила статью с заголовком «Атмосфера позитивная». Комментаторы сирийского государственного телевидения Al-Ihbariye также заявили, что нормализация пойдет на пользу обеим странам.
Неназванный экс-офицер армии САР в беседе с газетой Aydınlık рассказал, что на встрече в Москве обсуждались следующие темы: открытие проездов между Турцией и Сирией по трассе М4, выход турецких товаров на сирийский рынок, размещение сирийских войск на границе с Турцией, прекращение существования СДС, уничтожение террористических группировок в Идлибе, возвращение беженцев из Турции в Сирию.
Немыслимый шаг
Сближение Анкары и Дамаска еще совсем недавно казалось немыслимым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл Башара Асада «террористом» и заявлял, что при его правлении в Сирии не может быть мира. Лидер САР, в свою очередь, называл Эрдогана «вором» за оккупацию сирийской территории.
Газета Al Watan со ссылкой на источники сообщила, что встреча министров обороны не состоялась бы, «если бы дела не шли приемлемым образом и в соответствии с тем, чего хотел Дамаск» во время предыдущих встреч.
В последний день уходящего года то же издание вовсе заявило, что после встречи в Москве Турция выведет свой военный контингент из Сирии. Согласно источнику, для «обеспечения надлежащей реализации» были сформированы специальные комиссии, а в дальнейшем состоятся переговоры между представителями турецкой и сирийской сторон.
При этом официальных заявлений со стороны Анкары по поводу данных публикаций не прозвучало. Эксперты также сомневаются в вероятности скорого разрешения конфликта. Более, того контакты между Анкарой и Дамаском едва ли можно считать гарантией того, что ВС Турции не начнут новую операцию против курдских СДС.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами