«Позитивная встреча»: о чем говорят первые за 11 лет официальные контакты Анкары и Дамаска

Представитель так называемой «сирийской оппозиции» и бывший член «Аль-Каиды»✱ (террористическая организация запрещена в РФ) Мустафа Седжари в беседе с газетой Aydınlık предположил, что встреча в Москве была необходима для того, чтобы дать Западу сигнал о недопустимости поддержки «Сирийских демократических сил» (СДС). По словам представителя боевиков, трехсторонние переговоры не должны изменить отношение Анкары к СНА.