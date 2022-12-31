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Global Times: Вашингтон достиг абсурда, обвинив Россию и Китай в «опасном сближении»

Политика
Global Times: Вашингтон достиг абсурда, обвинив Россию и Китай в «опасном сближении»

Беспокойство Соединенных Штатов из-за якобы «опасного сближения» России и Китая является совершенно напрасным и даже глупым. К такому выводу пришли журналисты издания Global Times.

Авторы издания напомнили, что 30 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Комментируя беседу политиков, Госдепартамент США объявил о своей встревоженности в связи с якобы укреплением отношений Москвы и Пекина. Впрочем, уверены китайские аналитики, в дружбе двух государств нет ничего противозаконного.

«Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако партнерство Си Цзиньпина и Путина клеймится Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно», — говорится в статье.

В Global Times считают, что Вашингтон неспроста стремится добиться мировой изоляции стран. Таким образом Соединенные Штаты намереваются одним выстрелом избавиться сразу от двух конкурентов.
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