Global Times: Вашингтон достиг абсурда, обвинив Россию и Китай в «опасном сближении»

Авторы издания напомнили, что 30 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Комментируя беседу политиков, Госдепартамент США объявил о своей встревоженности в связи с якобы укреплением отношений Москвы и Пекина. Впрочем, уверены китайские аналитики, в дружбе двух государств нет ничего противозаконного.