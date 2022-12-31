Седаны Geely Emgrand стали продавать в Белоруссии по цене Lada Granta

Белорусские автосалоны начали продавать седаны Geely Emgrand, передает портал Quto.ru. Они оцениваются в среднем в 45 200 белорусских рублей или в 1 млн 174 тысячи российских рублей.
Модель в лучшей конфигурации продают за 54 200 местных рублей или 1 млн 408 тысяч рублей в пересчете на российские деньги. Модель оснащается вариаторной трансмиссией и камерой заднего обзора.
Мировой автопром ранее пострадал из-за антироссийских санкций Запада, передает INFOX. Речь идет о торговле палладием, который на мировой рынок поставляет Россия, и который необходим для изготовления автомобилей.