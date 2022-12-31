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Протоиерей Первозванский рассказал, с какой проблемой сталкиваются верующие в Новый год

Общество
Протоиерей Первозванский рассказал, с какой проблемой сталкиваются верующие в Новый год

Главную проблему для верующих россиян при праздновании Нового года назвал клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский.

Дело в том, что Новый год приходится на Рождественский пост. Поэтому задача верующих — отметить 31 декабря не как главный праздник страны.

Священник посоветовал сделать неделю с 1 по 7 января предпраздничной. Можно провести время с семьей, съездить в гости к родителям или заняться полезными домашними делами.

«То есть задача православного — отпраздновать Новый год, но не как главный праздник, ведь Рождество еще впереди», — добавил Первозванский в беседе с РИА Новости.

На новогоднем столе дозволяется рыба, а строже рождественский пост становится со 2 января. Кроме того, Новый год у верующих предполагает спокойное празднование без разгула алкоголя, резюмировал протоиерей.
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