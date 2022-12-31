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Варлей и Полищук включили в список актрис, на которых равнялись в СССР

Общество
Варлей и Полищук включили в список актрис, на которых равнялись в СССР

Журналисты составили список из десяти советских актрис, которые были объектом для подражания. В перечень включили Наталью Варлей, Ларису Гузееву, Любовь Полищук и других артисток.

За особый шарм и фигуру в десятку включили актрису Людмилу Гурченко. Для многих она стала идеалом своего времени, так как не одна девушка хотела обладать такой же тонкой талией, передает «Cпорт-Экспресс».

Лариса Гузеева в молодости очаровала многих жителей СССР. В дальнейшем она приковывала к себе внимание различными бунтарским выходками. Даже теперь многие могут позавидовать внешнему виду актрисы.

Звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей также привлекла к себе внимание за счет внешности и фигуры. Многим она понравилась харизмой после выхода ряда советских картин.

Любовь Полищук также признали актрисой, которая была объектом для подражания. Она выделялась на фоне других своим ростом, стройностью и выразительными чертами лица. При этом сама Полищук видела в себе много недостатков.

Также в список актрис, на которых равнялись в СССР, попали Татьяна Доронина, Анастасия Вертинская, Ирина Алферова, Светлана Светличная, Ольга Орлова и Александра Яковлева.
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