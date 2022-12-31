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Сальдо сообщил, что уверен на 100% в возвращении Херсона

Армия
Сальдо сообщил, что уверен на 100% в возвращении Херсона

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уверен на 100% в возвращении Херсона в 2023 году.

С таким заявлением он выступил в ходе поздравления жителей региона с наступающим Новым годом. Сальдо напомнил, что в 2022 году подавляющая часть херсонцев высказалась за вхождение в состав РФ.

«И это же говорит о том, что в следующем году мы — 100% — вернемся в Херсон, который сейчас находится под временной оккупацией», — сообщил он.

Сальдо также назвал уходящий год поистине историческим. По его словам, 2022 год изменил ход событий на Земле.
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