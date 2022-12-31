Сальдо сообщил, что уверен на 100% в возвращении Херсона

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уверен на 100% в возвращении Херсона в 2023 году.
С таким заявлением он выступил в ходе поздравления жителей региона с наступающим Новым годом. Сальдо напомнил, что в 2022 году подавляющая часть херсонцев высказалась за вхождение в состав РФ.
«И это же говорит о том, что в следующем году мы — 100% — вернемся в Херсон, который сейчас находится под временной оккупацией», — сообщил он.
Сальдо также назвал уходящий год поистине историческим. По его словам, 2022 год изменил ход событий на Земле.