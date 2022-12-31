Властимил Петржела пожелал Сергею Семаку возглавить сборную России в 2023 году

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела пожелал нынешнему главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку возглавить сборную России.
Чешский специалист признался, что считает Семака лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). Петржела верит, что главный тренер «Зенита» займет аналогичный пост в национальной сборной России в 2023 году.
«Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной», — приводит слова специалиста Sport24.
«Зенит» под руководством Семака выиграл в РПЛ четыре раза подряд. Сине-бело-голубые также один раз побеждали в Кубке России с этим специалистом.