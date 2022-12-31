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Десятки НЛО зафиксировали в небе над Киевом ученые из астрономической обсерватории Украины

Общество
Десятки НЛО зафиксировали в небе над Киевом ученые из астрономической обсерватории Украины

Появление множества неопознанных летающих объектов в небе над Киевом зафиксировали ученые из главной астрономической обсерватории Украины.

Информация об НЛО заинтересовала международное научное сообщество. С учеными уже захотели встретиться для беседы другие украинские специалисты, а также уфологи, сообщает американское издание Skeptical Inquirer.

Объекты были условно названы «космиками» и «фантомами». Однако Национальная академия наук Украины объявила статью об НЛО лженаучной и назвала выводы астрономов абсурдными и надуманными.
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