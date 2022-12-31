Си Цзиньпин спрогнозировал уровень ВВП Китая за 2022 год

ВВП КНР по итогам текущего года может превысить 120 триллионов юаней, или 17,4 триллиона долларов. Заявление об этом сделал китайский лидер Си Цзиньпин во время новогоднего обращения.
По его словам, Китай остается второй мировой экономикой и устойчиво развивается. Согласно ожиданиям, годовой ВВП страны будет выше 120 триллионов юаней.
Цзиньпин добавил, что зерновое производство в КНР происходит на высоком уровне, несмотря на глобальный продовольственный кризис. Китайские власти борются с бедностью, способствуют возрождению села и снизили ряд налогов и сборов, а также помогали гражданам страны справиться с их личными проблемами.