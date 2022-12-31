Си Цзиньпин спрогнозировал уровень ВВП Китая за 2022 год

Цзиньпин добавил, что зерновое производство в КНР происходит на высоком уровне, несмотря на глобальный продовольственный кризис. Китайские власти борются с бедностью, способствуют возрождению села и снизили ряд налогов и сборов, а также помогали гражданам страны справиться с их личными проблемами.