Путин заявил, что власти сделают все возможное для помощи семьям погибших военнослужащих

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти страны сделают все возможное для помощи семьям погибших военнослужащих ВС РФ, отдавших свои жизни выполняя боевые задачи спецоперации.
"Понимаю, как трудно сейчас, в новогоднюю ночь, их женам, сыновьям, дочерям, их родителям, которые воспитали настоящих героев. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию", — констатировал он в новогоднем обращении.
Ранее сообщалось, что глава государства посетил штаб Южного военного округа, откуда поздравил россиян с наступающим Новым годом.