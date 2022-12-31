Рогов: освобождение села Дорожнянка в Запорожской области имеет стратегическое значение

Освобождение села Дорожнянка в Запорожской области имеет для ВС РФ стратегическое значение, поскольку открывает дорогу на Гуляйполе.
С таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал Дорожнянку «ключами от Гуляйполя».
«Она находится в южном пригороде на дороге Пологи — Гуляйполе», — объяснил Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка, ликвидировав около 50 военнослужащих украинской армии. ВСУ в ходе боев также потеряли три БМП и две бронемашины.