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Рогов: освобождение села Дорожнянка в Запорожской области имеет стратегическое значение

Армия
Рогов: освобождение села Дорожнянка в Запорожской области имеет стратегическое значение

Освобождение села Дорожнянка в Запорожской области имеет для ВС РФ стратегическое значение, поскольку открывает дорогу на Гуляйполе.

С таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал Дорожнянку «ключами от Гуляйполя».

«Она находится в южном пригороде на дороге Пологи — Гуляйполе», — объяснил Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка, ликвидировав около 50 военнослужащих украинской армии. ВСУ в ходе боев также потеряли три БМП и две бронемашины.
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