Николай Цискаридзе болезненно воспринял смерть Вивьен Вествуд

Народный артист России, 49-летний артист балета и педагог Николай Цискаридзе болезненно воспринял смерть британского модельера Вивьен Вествуд, скончавшейся 29 декабря на 82-м году жизни.
Об этой трагедии балетмейстер высказался в Telegram, где обнародовал фотографию с покойной. Свою публикацию он также снабдил эмодзи в виде разбитого сердца.
«Она точно всегда была честна с самой собой, оригинальна и свободна, подарила миру новый дерзкий стиль, который до сих пор вдохновляет современных модельеров», — написал артист балета.
Ранее Цискаридзе обрушился с критикой на заслуженную артистку России Дарью Мороз. Его недовольство было вызвано образом звезды фильма «Афинские вечера» в полуфинале шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Балетмейстер призвал Мороз демонстрировать побольше радости на льду.