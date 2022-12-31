В ЛНР сообщили о возвращении более 40 военнослужащих республики из плена

Более 40 военнослужащих Народной милиции ЛНР были возвращены из плена в ходе обмена между РФ и Украиной.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, в ближайшее время военнослужащие вернутся домой.
«В результате сегодняшнего обмена, прошедшего между РФ и Украиной, освобожден 41 военный Луганской Народной Республики», — сообщила она.
Сердюкова добавила, что военнослужащие при необходимости получат медицинскую и психологическую помощь.