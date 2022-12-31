Диетолог Русакова перечислила наиболее аллергенные продукты на новогоднем столе

Продукты на новогоднем столе россиян, которые являются самыми аллергенными, перечислила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
В этот список вошли непривычные продукты. Чаще всего нежелательную реакцию организма вызывают морепродукты, в частности, рыба, устрицы и икра. Также к аллергенным продуктам специалист отнесла орехи, экзотические ягоды и фрукты.
Чтобы избежать появление недуга, диетолог рекомендовала отдавать предпочтение традиционным продуктам. При приготовлении блюд на Новый год она посоветовала отказаться от экспериментов, передает «Москва 24».
Если человек все же хочет побаловать себя деликатесом или неизвестным лакомством, это необходимо делать по чуть-чуть. Именно так можно отследить реакцию организма.