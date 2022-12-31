Орден Святого Георгия III степени: овеянный воинской славой

Президент России Владимир Путин наградил командующего СВО генерала Владимира Суровикина Орденом Святого Георгия III степени, а также подарком.
Генерал получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.
За всю историю этой высокой награды, учрежденной императрицей Екатериной II, ей было удостоено около 650 человек. Первым кавалером в 1769 году стал подполковник Федор Иванович Фабрициан «за разбитие с вверенным ему деташементом в 1600 человек под городом Галацом, 15-го ноября 1769 года весьма многолюднаго против онаго числа неприятельскаго войска». Это русско-турецкая война.
Известно несколько случаев награждения III степенью ордена военачальников, которые не имели IV степень: генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Черняев — в 1865 году за взятие Чимкента, генерал-лейтенант Павел Николаевич Шатилов — в 1877 году за отличие во время штурма Карса, генерал от инфантерии Андрей Николаевич Селиванов — в 1915 году за взятие Перемышля.
За Первую мировую войну III степень ордена Святого Георгия получили чуть более 60 человек, в числе которых были известные генералы, в том числе автор «Луцкого прорыва», генерал А.А. Брусилов.
Знаменитая Надежда Дурова, или «девица-кавалерист», которая послужила прообразом героини из «Гусарской баллады», была пожалована знаком ордена Георгиевский крест за спасение жизни офицера.
Память о Георгиевском кресте была возрождена в 1943 году с учреждением ордена «Славы». В настоящее время эта история преломляется в Георгиевской ленточке — символе Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, а также единения всех патриотов.
Нынешнее награждение генерала Суровикина — не только признание его заслуг, но и дань памяти славным традициям русского воинства.