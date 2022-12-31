Орден Святого Георгия III степени: овеянный воинской славой

За всю историю этой высокой награды, учрежденной императрицей Екатериной II, ей было удостоено около 650 человек. Первым кавалером в 1769 году стал подполковник Федор Иванович Фабрициан «за разбитие с вверенным ему деташементом в 1600 человек под городом Галацом, 15-го ноября 1769 года весьма многолюднаго против онаго числа неприятельскаго войска». Это русско-турецкая война.