Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара предложила провести диалог с Сирией в конце января

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что государство предложило провести официальный диалог министров иностранных дел страны и Сирии во второй половине января.
В настоящий момент неизвестно, в каком именно месте будут проходить переговоры.
«Встреча может состояться в третьей стране», — приводит слова главы МИД Турции телеканал NTV.
Напомним, прежде издание Al-Watan сообщило, что Стамбул дал согласие на вывод армии государства с сирийской земли после диалога министров обороны Турции, Сирии и России в Москве. Также ранее стало известно, что переговоры турецкого и сирийского министров обороны прошли достаточно успешно.