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Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара предложила провести диалог с Сирией в конце января

Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара предложила провести диалог с Сирией в конце января

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что государство предложило провести официальный диалог министров иностранных дел страны и Сирии во второй половине января.

В настоящий момент неизвестно, в каком именно месте будут проходить переговоры.

«Встреча может состояться в третьей стране», — приводит слова главы МИД Турции телеканал NTV.

Напомним, прежде издание Al-Watan сообщило, что Стамбул дал согласие на вывод армии государства с сирийской земли после диалога министров обороны Турции, Сирии и России в Москве. Также ранее стало известно, что переговоры турецкого и сирийского министров обороны прошли достаточно успешно.
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