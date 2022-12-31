Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара предложила провести диалог с Сирией в конце января

Напомним, прежде издание Al-Watan сообщило, что Стамбул дал согласие на вывод армии государства с сирийской земли после диалога министров обороны Турции, Сирии и России в Москве. Также ранее стало известно, что переговоры турецкого и сирийского министров обороны прошли достаточно успешно.