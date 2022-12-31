Россияне инвестировали рекордный объем средств в третьем квартале 2022 года

Жители России вложили рекордный объем средств в депозиты, акции и валюту за третий квартал уходящего года. Такой высокий результат зафиксирован впервые за всю историю наблюдений, говорится в отчете Банка России.
В третьем квартале 2022 года объем финансовых вложений россиян составил 3,7 трлн рублей. При этом обязательства домашних хозяйств выросли на 1,1 трлн рублей, что соразмерно с квартальными приростами предыдущего года.
Также россияне перевели на счета в иностранных банках рекордные 1,5 трлн рублей, год назад этот показатель составлял 57 млрд рублей.