Диссиденты FARC готовы начать переговоры с правительством Колумбии

Диссидентская группа FARC «Вторая Маркеталия» опубликовала письмо, озаглавленное как «Перемирие и мир», в котором объявила о готовности пойти на переговоры с правительством после завершения длительных предварительных диалогов. «Вторая Маркеталия» представила с этой целью делегацию, в которую входят Уолтер Мендоса, Иван Али, Юрлени Герреро и другие лица, которые присоединятся к столу переговоров позже.