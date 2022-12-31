Диссиденты FARC готовы начать переговоры с правительством Колумбии

Богота, 31 декабря. Диссиденты «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) объявила о готовности начать мирные переговоры с правительством президента Густаво Петро. Об этом сообщают колумбийские СМИ.
Диссидентская группа FARC «Вторая Маркеталия» опубликовала письмо, озаглавленное как «Перемирие и мир», в котором объявила о готовности пойти на переговоры с правительством после завершения длительных предварительных диалогов. «Вторая Маркеталия» представила с этой целью делегацию, в которую входят Уолтер Мендоса, Иван Али, Юрлени Герреро и другие лица, которые присоединятся к столу переговоров позже.
Диссиденты призвали общественно-политические движения, особенно вооруженные силы, не упустить «исторический момент президентства Густаво Петро», чтобы обеспечить перемены и достигнуть окончательного мира в Колумбии.
«Вторая Маркеталия» также подняла вопрос о необходимости создания новой Комиссии по установлению истины для выяснения того, кто несет ответственность за саботаж Гаванских мирных соглашений 2016 года.
Диссиденты FARC объявили об одностороннем прекращении огня с 24 декабря прошлого года. В связи с этим Петро выразил надежду на дальнейшее укрепление мирных процессов.
Правительство Петро планирует восстановить «абсолютный мир» в стране путем возобновления переговорного процесса с ELN, применения мирного соглашения от 2016 года по отношению к бывшим членам «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), которые отвергают его, а также сотрудничество с преступными бандами, которым он предложит сокращенный тюремный срок взамен на информацию о наркоторговле в стране.