Vitol продала свою долю в «Восток Ойле» компании из ОАЭ

Концерн во главе с Vitol закрыл сделку, продав 5% доли в «Восток Ойле» компании из ОАЭ Fossil Trading, FZCO, передает Интерфакс.
Подробности и сумма сделки не раскрываются, но она была согласована еще в июле текущего года.
Напомним, Vitol является трейдерской компаний и совместным предприятием с Mercantile & Maritime Group, а «Восток Ойл» — основной проект «Роснефти» на Таймыре. Там разрабатываются новые месторождения на севере Красноярского края и так называемые ресурсы Ванкорской группы.
Напомним, 5 августа 2022 года российский президент Владимир Путин запретил реализовывать сделки с долями иностранных недружественных компаний без специального разрешения.