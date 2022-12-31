Депутат Свищев предложил России создать отдельную футбольную конфедерацию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев полагает, что у России есть возможность организовать свою футбольную конфедерацию.
Стоит отметить, что Российский футбольный союз (РФС) в последнее время всерьез изучает вопрос с уходом в Азию. Свищев верит, что рано или поздно отечественный футбол вернется на международную арену. Политик высказал свое мнение относительно данного вопроса.
«Турниры ФИФА проходят раз в четыре года — это довольно долгий срок, поэтому можно будет дать возможность желающим странам поучаствовать в дополнительных международных соревнованиях. Создание неподконтрольной ФИФА и МОК конфедерации — это отличный вариант», — цитирует Свищева издание «РБ Спорт».
Ранее глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что будет создана рабочая группа по решению возможного выхода из состава участников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).