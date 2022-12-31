Путин отметил приближение Нового года с военнослужащими бокалом шампанского

Российский лидер Владимир Путин в рамках своего визита в штаб ЮВО поздравил военнослужащих ВС РФ с приближением Нового года. Отметить грядущий праздник президент решил бокалом шампанского.
В ходе беседы с участниками спецоперации политик восхитился надежностью защитников страны. Далее он пожелал им удачи и посоветовал беречь себя в зоне проведения СВО.
Кроме того, Путин вновь напомнил военным, почему Россия начала операцию. Он посетовал, что страна оказалась перед непростым выбором, лишь один выход из которого был правильным.