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Путин отметил приближение Нового года с военнослужащими бокалом шампанского

Политика
Путин отметил приближение Нового года с военнослужащими бокалом шампанского

Российский лидер Владимир Путин в рамках своего визита в штаб ЮВО поздравил военнослужащих ВС РФ с приближением Нового года. Отметить грядущий праздник президент решил бокалом шампанского.

В ходе беседы с участниками спецоперации политик восхитился надежностью защитников страны. Далее он пожелал им удачи и посоветовал беречь себя в зоне проведения СВО.

Кроме того, Путин вновь напомнил военным, почему Россия начала операцию. Он посетовал, что страна оказалась перед непростым выбором, лишь один выход из которого был правильным.
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