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Путин: России предстоит развивать высокоточное вооружение

Армия
Путин: России предстоит развивать высокоточное вооружение

России необходимо заняться развитием высокоточного вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе визита штаба Южного военного округа он отметил, что стране придется еще многое сделать с точки зрения современных методов вооруженной борьбы.

«Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна — все понятно. Средства связи», — отметил Путин.

Напомним, ранее глава государства посетил штаб ЮВО для того, чтобы поздравить оттуда россиян, пообщаться с командующими и вручить награды отличившимся бойцам спецоперации.
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