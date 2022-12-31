Путин: России предстоит развивать высокоточное вооружение

России необходимо заняться развитием высокоточного вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе визита штаба Южного военного округа он отметил, что стране придется еще многое сделать с точки зрения современных методов вооруженной борьбы.
«Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна — все понятно. Средства связи», — отметил Путин.
Напомним, ранее глава государства посетил штаб ЮВО для того, чтобы поздравить оттуда россиян, пообщаться с командующими и вручить награды отличившимся бойцам спецоперации.