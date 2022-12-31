Певица Maruv высказалась о главной проблеме после родов

Украинская певица, композитор и поэтесса Анна Корсун, более известная под сценическим именем Maruv, летом 2022 года впервые стала матерью. Звезда рассказала, с какой проблемой столкнулась после родов.
Как призналась Maruv в социальных сетях, во время беременности она набрала десять килограммов. При этом певица увидела в этом и положительную сторону: по словам знаменитости, весь набранный ею вес ушел в ягодицы.
Ранее бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала об одной из семейных традиций. Как выяснилось, исполнительница дарит подарки трем своим детям каждый день вплоть до Старого Нового года.
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