ВТБ: россияне стали чаще брать кредиты в преддверии Нового года

Перед Новым годом россияне стали чаще брать потребительские кредиты, передает ТАСС заявление пресс-службы банка ВТБ.
Сообщается, что в предновогодний период отмечается высокий спрос на кредитные продукты. В частности, на потребительское кредитование. Такую тенденцию в банке назвали традиционной.
Соответствующим образом, по данным специалистов ВТБ, россияне пытаются закрыть финансовые вопросы. К тому же денежные средства нужны на подарки и продукты к новогоднему столу.
Ранее стало известно о рекордном объеме вложений россиян в иностранную валюту и акции в 2022 году.