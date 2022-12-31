Крипторынок может столкнуться с ужесточением регуляций и развитием метавселенных

Новый год может принести больше регенерирования в сферу криптовалюты, об этом говорят эксперты, опрошенные РБК. Специалисты рассказали, чего стоит ждать от крипторынка в 2023-м.
Уходящий год запомнится рыночным игрокам крахом биржи FTX и экосистемы Terra. Данные события также спровоцировали банкротства ряда крупных криптокредиторов. Это стало поводом, чтобы государственные надзорные органы более пристально следили за сферой цифровых финансов.
Эксперты полагают, что возможности для роста будут связаны с двумя направлениями — внедрением прикладных NFT и развитием метавселенных. Общий кризис затормозил развитие этих сегментов, но крупные игроки могут продолжить разработки и позже представить рынку готовые продукты.