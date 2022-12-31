Крипторынок может столкнуться с ужесточением регуляций и развитием метавселенных

Эксперты полагают, что возможности для роста будут связаны с двумя направлениями — внедрением прикладных NFT и развитием метавселенных. Общий кризис затормозил развитие этих сегментов, но крупные игроки могут продолжить разработки и позже представить рынку готовые продукты.