В Кировской области начали проверку после обнаружения тела пациента у входа в ЦРБ

Власти Кировской области начали проверку после обнаружения тела пациента у входа в ЦРБ Кирово-Чепецка. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Александр Соколов, сообщает пресс-служба областного правительства.
По имеющимся данным, 60-летний гражданин поступил в медучреждение 27 декабря в состоянии сильной алкогольной интоксикации. На следующее утро пациент самовольно покинул больницу, после чего мужчину стали искать. Спустя три дня волонтеры местного отряда «Лиза Алерт» сообщили о смерти разыскиваемого.
Оказалось, что тело пенсионера нашли в нескольких десятках метров от входа в медучреждение. В рамках проверки будет дана оценка действиям персонала и службы охраны больницы.