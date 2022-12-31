В Кировской области начали проверку после обнаружения тела пациента у входа в ЦРБ

По имеющимся данным, 60-летний гражданин поступил в медучреждение 27 декабря в состоянии сильной алкогольной интоксикации. На следующее утро пациент самовольно покинул больницу, после чего мужчину стали искать. Спустя три дня волонтеры местного отряда «Лиза Алерт» сообщили о смерти разыскиваемого.