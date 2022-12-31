Специалисты МЧС России рекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе

Сотрудники МЧС России напомнили россиянам о правилах безопасного обращения с бенгальскими огнями. По их словам, такие огни не следует зажигать в закрытых помещениях.
Представители пресс-службы московского управления МЧС России отметили, что использовать бенгальские огни следует лишь на открытом воздухе. Данная рекомендация касается, в том числе, и цветных огней.
«В состав этих изделий входят агрессивные окислители, и при использовании в закрытом помещении выделяются опасные вещества», — объяснили спасатели в беседе с РИА Новости.
Подчеркивается, что зажженную бенгальскую свечу необходимо держать за металлическую часть под небольшим углом. Это обусловлено тем, что искры от пиротехнического изделия могут попасть на руки, обувь или одежду. В случае, если на свече имеются сколы или нервности, от ее использования следует отказаться, так как ее срок годности мог истечь.