Специалисты МЧС России рекомендовали зажигать бенгальские огни только на открытом воздухе

Подчеркивается, что зажженную бенгальскую свечу необходимо держать за металлическую часть под небольшим углом. Это обусловлено тем, что искры от пиротехнического изделия могут попасть на руки, обувь или одежду. В случае, если на свече имеются сколы или нервности, от ее использования следует отказаться, так как ее срок годности мог истечь.