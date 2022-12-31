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Авторы The Economist сообщили о начале новой геополитической эпохи

Политика
Авторы The Economist сообщили о начале новой геополитической эпохи

Развитие сотрудничества между Москвой и Пекином в военной сфере и упадок Вашингтона свидетельствуют о том, что в скором времени начнется новая эпоха конкурентной борьбы между странами. Авторы The Economist спрогнозировали начало новой геополитической эпохи.

Авторы издания отметили, что установленный американским руководством порядок на мировой арене потерпел фиаско. В свою очередь, успехи российской армии в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также увеличение военной силы КНР свидетельствует о том, что на геополитической арене ожидаются глобальные изменения.

«Москва и Пекин регулярно проводят военные учения, и высокопоставленные американские руководители считают, что две страны будут неизбежно сближаться», — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москву поставили перед выбором — все сдавать или бороться. Однако страна будет сражаться дальше, пока есть такие люди как участники СВО на Украине.
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