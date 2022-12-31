Год, который пошел не по плану: каким стал уходящий 2022 для США

Международная редакция ФАН и американист Дмитрий Дробницкий подводят итоги 2022 года для США.
Завершающийся 2022 год стал для Джо Байдена и его администрации «экватором» — серединой президентской каденции. Международная редакция ФАН вместе с американистом Дмитрием Дробницким попытались оценить результаты 2022 года для Соединенных Штатов и их потенциальное влияние на дальнейший курс США.
Безусловно, уходящий год был крайне насыщенным событиями в Соединенных Штатах. Его итоги можно назвать неоднозначными. С одной стороны, действующей администрации удалось добиться ряда важных тактических побед — главной из которых стал исход промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. В то же время множество важнейших вопросов внутренней и внешней политики остались нерешенными, по некоторым направлениям команде Байдена пришлось отказаться от ранее намеченных планов, а в ряде случаев и расписаться в собственном поражении. В частности, здесь можно вспомнить глобальную климатическую повестку, которую нынешняя администрация активно продвигала в предыдущие годы.
«Главное достижение этой администрации, несмотря на все проблемы, которые у нее возникли объективно и субъективно — это то, что она устояла. Команда Байдена сделала много технических жертв, но в результате устояла.
Они могли с 3 января находиться в полностью оппозиционном Конгрессе, с проигранным губернаторским корпусом, с «размахивающими шашками» Дональдом Трампом и Роном Десантисом и галопирующей инфляцией. Вот что они могли получить. И то, что этого не произошло — это, конечно, удача. В лучшие времена это было бы крайне неудачная первая половина президентского срока. Но сейчас, когда общий фон крайне неблагоприятный — это можно рассматривать как успех», — отмечает Дмитрий Дробницкий.
Внешняя политика США
Наиболее ярко тенденции 2022 года проявились во внешней политике. Хотя США смогли удачно разыграть своего «украинского джокера» и добиться возобновления активных боевых действий на Украине с участием России, очень скоро стало понятно, что планы Вашингтона на этом направлении не оправдались.
Беспрецедентных масштабов санкции, которые были введены США и их европейскими союзниками, не привели к обрушению российской экономики и финансовой системы, а россияне в своей массе не только не вышли на антиправительственные протесты, но и активно поддержали спецоперацию. Заявления американского президента о том, что в результате санкций доллар в России стоит 200 рублей, хотя и вызвали овацию среди присутствующих, имели крайне мало общего с реальностью.
Вместо этого очень быстро выяснилось, что многочисленные ограничения обернулись проблемами для Запада. К концу года суммарный ущерб от последствий антироссийских санкций для стран Евросоюза превысил триллион долларов — и это далеко не предел.
Несмотря на это, Соединенным Штатам удалось в определенной мере сплотить европейских союзников по НАТО, придав новый импульс военному альянсу, который переживал глубокий кризис после Дональда Трампа. Используя фактор «российской угрозы», США сильно нарастили свое военное присутствие в Европе.
В то же время в других важных регионах мира успехи Вашингтона были куда более скромными. Несмотря на дипломатическое давление со стороны США, подавляющее большинство государств мира не поддержали изоляцию России. Да и в целом попытка «отменить» Россию не увенчалась успехом.
На Ближнем Востоке позиции Соединенных Штатов продолжали деградировать. Особенно ярко это проявилось в отношениях с Саудовской Аравией: после безрезультатных переговоров с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом о наращивании добычи нефти администрация Байдена была вынуждена «реабилитировать» его в деле об убийстве журналиста Джамала Хашогги. Сам факт, что Байден был вынужден лично обратиться с просьбой к наследнику саудовского престола, которого ранее его администрация обещала превратить в «парию», многое продемонстрировал ближневосточным лидерам. Еще более красноречиво прозвучал отказ принца Мухаммеда удовлетворить настойчивые просьбы американского президента.
Продолжил Вашингтон и эскалацию отношений с Пекином. Ключевой точкой противостояния двух держав стали высокие технологии и Тайвань — как крупнейший мировой производитель полупроводников. Демонстративная политическая и военная поддержка, которую оказывают США Тайбэю, а также нескрываемая активность Вашингтона по сколачиванию антикитайской коалиции в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом сдерживания «растущей китайской угрозы» не были тепло встречены в Пекине. Продление полномочий председателя КПК Си Цзиньпина и аппаратное поражение той части китайского истеблишмента, который выступает за нормализацию отношений с США, можно расценивать как то, что Китай принял этот вызов.
«У США есть желание провести общую «перебалансировку» мира помедленнее, но ввиду того, что они были вынуждены принести большие жертвы — оставить Ближний Восток, «сливать» Европу, — Вашингтон не может позволить себе хорошие отношения с Китаем даже на два года.
Китай действует более независимо, а это означает рассинхронизацию по темпам. Соединенные Штаты не могут допустить ситуацию, при которой Запад медленно оседает и в итоге остается один Китай. Временной «Чимерики» [гипотетическое экономическое единство США и Китая. — Прим. ФАН] не случилось», — объясняет эксперт.
Грядущая борьба за мировое лидерство, как становится все более очевидным, затронет весь мир. Об этом можно с уверенностью судить по состоявшемуся в Вашингтоне в конце года Саммиту лидеров стран Африки и США. Основной целью мероприятия, которое впервые проводилось во время президентства Барака Обамы, стала борьба с растущим влиянием на Черном континенте Китая и России. В рамках этой деятельности представители вашингтонской администрации предложили африканским государствам многомиллиардные инвестиции и активизацию сотрудничества в рамках зоны свободной торговли.
Наиболее спокойная для Вашингтона обстановка сохраняется на «заднем дворе» США, на американском континенте. Хотя и здесь ситуация далека от идиллической. В Канаде растет недовольство политикой нынешней администрации, а президент Мексики открыто критикует Вашингтон и не критикует действия России на Украине.
Не все гладко для Соединенных Штатов и в Латинской Америке. В течение года стал очевиден провал политики санкций в отношении Венесуэлы, вследствие чего Вашингтон частично снял ограничения с нефтяного сектора страны. Также стало известно о попытках администрации Байдена нормализовать отношения с Никарагуа с использованием неформальных каналов связи.
Одновременно с этим страны региона продолжили наметившийся в прошлом году разворот к идеям социализма. «Красный прилив» в этом году затронул несколько важнейших для Вашингтона государств, включая Колумбию и Бразилию. Впрочем, насколько это отразится на их взаимоотношениях с США, судить пока рано.
Внутренняя политика
Сокращение влияния США на международной арене происходит на фоне неослабевающих противоречий внутри самих Соединенных Штатов и растущей напряженности в американском обществе.
Большинство наиболее острых вопросов, которые волновали американцев в 2022 году — рост цен и сокращение доходов, преступность, миграция, — успешно перекочевали из прошлого года и традиционно занимают верхние строчки во всех социальных исследованиях. Многие граждане США называют правительство страны ее основной проблемой. Неудивительно, что на этом фоне более половины американцев заявляют, что страна движется в неправильном направлении.
Тем не менее на столь неблагоприятном фоне правящей Демократической партии удалось добиться значительного успеха на состоявшихся в ноябре промежуточных выборах в Конгресс.
Вопреки прогнозов экспертов, которые предвидели «красную волну» и уверенную победу республиканцев, демократы сумели удержать большинство в сенате и лишь немного уступили оппонентам в Палате представителей. Кроме этого, кандидаты от Демпартии достаточно уверенно выступили в ходе губернаторских выборов, сохранив контроль над важными штатами.
Впрочем, победа (а точнее — избежание поражения) демократов на ноябрьских выборах не далось администрации Байдена легко. Основным фактором, который смог перебить негативную повестку в работе правительства стал вопрос абортов. После аннулирования консервативными судьями Верховного суда поправки, которая на федеральном уровне давала женщинам право на прерывания беременности, по всей стране начались массовые митинги против решения судей. Учитывая, что много республиканских политиков являются противниками абортов, многие из тех, кто голосовал за демократов, фактически голосовали за право на аборт. Тем не менее необходимо констатировать, что успех демократов, которые смогли направить и использовать протест в собственных политических целях, в конечном счете привел к добавлению новой линии раскола в и без того крайне поляризованном американском обществе.
Едва ли не более важным, чем сохранение позиций Демпартии, итогом выборов стало поражение сторонников экс-президента Дональда Трампа, ярого критика и противника «вашингтонского болота». Проигрыш трампистов уже привел к разговорам внутри Республиканской партии о необходимости отказа от выдвижения Трампа в качестве кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Тем более что администрация Байдена буквально завалила Трампа уголовными производствами по различным обвинениям, начиная от финансовых махинаций и заканчивая ненадлежащим обращением с важными федеральными документами и попытке организации госпереворота.
Однако и здесь у демократов идет не все так гладко, как хотелось бы. Действия федеральных агентств против Трампа и его сторонников вызывают все больше вопросов у американцев, многие из которых склонны считать их политически мотивированными. Масла в огонь подлил нынешний владелец Twitter Илон Маск, который опубликовал внутренние документы компании, доказывающие вмешательство ФБР и Пентагона в работу соцсети.
Как оказалось, одним из основных направлений этой деятельности стало сокрытие расследования о информации, полученной из ноутбука сына нынешнего президента США Хантера Байдена. Данные свидетельствуют о вовлеченности семьи Байденов в коррупционные схемы в ряде стран мира, включая Украину. Публикация документов наглядно демонстрирует использование ФБР в качестве политического инструмента Демократической партии и подрывает доверие граждан к федеральным агентствам и тем обвинениям, которые они выдвигают против Трампа. Особенно опасения в политических репрессиях усилились после того, как в ходе одного из своих выступлений Джо Байден назвал сторонников Трампа «угрозой национальной безопасности».
В широком смысле отношение граждан США к действиям политиков-демократов можно оценить по продолжающемуся исходу населения из «синих» демократических штатов в «красные» республиканские. Согласно последним данным Бюро переписи населения США, в течение 2022 года из Калифорнии, Нью-Йорка и Иллинойса, которыми управляют губернаторы-демократы, уехало в общей сложности почти 800 тысяч человек. В то же время население республиканских Флориды, Техаса и Северной Каролины выросло более, чем на 600 тыс. человек.
Экономика
И все же самой часто упоминаемой проблемой, которую большинство американцев озвучивало в течение года, была инфляция и рост стоимости жизни.
Необходимо отметить, что рост цен в США начался еще в середине прошлого года. В июне же 2022 года показатели инфляции достигли пика, превысив 9%, что отразилось на уровне жизни большинства граждан США. Несмотря на заявления президента Байдена, что рост цен является последствием «скачка нефтяных цен, вызванного Владимиром Путиным», конфликт на Украине не был триггером экономических проблем Соединенных Штатов, хотя и усилил их. Истинной причиной стали многолетние структурные перекосы и настойчивое желание правительства США жить за чужой счет.
Неуютно чувствовали себя не только граждане. Бизнес также ощутил на себе последствия роста цен и попыток ФРС обуздать инфляцию. Последовательный рост ключевой ставки Федерального резерва привел к отмене тепличных условий, в которых долгие годы находились предприятия, имевшие возможность кредитоваться под чрезвычайно низкий процент.
Увеличение издержек и удорожание обслуживания долгов привели к замедлению экономического роста. Более того, по целому ряду признаков еще летом Соединенные Штаты вступили в рецессию, хотя официально власти это отрицают, приводя в качестве контраргумента высокий рынок труда. Впрочем, и здесь не все так радужно: несмотря на достаточно высокие показатели создания новых рабочих мест, большинство из них предусматривает лишь частичную занятость, в то время как показатели безработицы продолжают оставаться на высоком уровне. Более того, к концу года стали появляться сообщения о крупных сокращениях рабочих мест, включая сотрудников высокотехнологичных компаний. И это при том, что конец года традиционно является периодом бума в американской экономике.
Бюджет Федерального правительства также не отличается сбалансированностью. Платежный и торговый балансы США уже традиционно являются отрицательными, а потому деньги на покрытие дефицита федерального бюджета поступают за счет продажи облигаций казначейства.
Однако в последние годы этот источник средств начал иссякать. Зарубежные покупатели уже в течение нескольких лет не очень охотно покупают долгосрочные облигации. В этом же году проблемы в собственных экономиках и падение доверия к американским «трежерис» в результате замораживания активов ЦБ РФ привели к тому, что крупнейшие держатели госдолга США стали избавляться от этих долговых бумаг. Помимо Китая, сократили свои вложения в американские облигации большинство стран Европы и Япония.
Фактически крупнейшим покупателем госдолга стала Федеральная резервная система. Иными словами, дефицит госбюджета Соединенных Штатов покрывается за счет печати долларов. Государственный долг США превысил 31 триллион долларов. Это не могло не сказаться на доверии к американской валюте.
В сложившихся условиях 2022 год стал рекордсменом по количеству международных сделок с использованием юаня, рубля и других национальных валют. Да, пока объем международной торговли вне долларовой системы не идет в сравнение с количеством сделок, оплачиваемых американской валютой, но здесь важна тенденция. Несколько лет назад такое было попросту немыслимо, сейчас же это объективная реальность, и курс на отказ от доллара в качестве платежного средства в обозримом будущем будет набирать обороты.
Многомиллиардные контракты на производство вооружений, которые получили предприятия военной промышленности США после активизации конфликта на Украине и перед лицом потенциального начала военных действий вокруг Тайваня, хотя и можно рассматривать в качестве некоторого позитива в экономике, радикально улучшить ситуацию не смогут.
«Вся мировая экономика входит в рецессию, Соединенные Штаты входят в нее не в такой плохой форме, как могли бы. Во многом это происходит потому, что падает Европа. Это показывает то, что США хоть и устояли, но этот успех дался им дорогой ценой. Так быстро разрушить Европу — это очень большая жертва.
Они этим «ферзем» все равно собирались жертвовать для достижения своих целей, но сделать это так быстро — это большой риск. И результаты этого риска будут проявляться в 2023-2024 годах. Станет понятно — успеют ли США и их ближайшие союзники перестроиться под самостоятельное существование», — объясняет Дмитрий Дробницкий.
To be continued
В целом уходящий год стал для Соединенных Штатов непростым. И если для администрации Байдена его можно назвать удачным, то для большинства американцев это был год испытаний и несбывшихся надежд. Надежд на восстановление экономики, рост благосостояния и замирение внутренних конфликтов. Весь багаж проблем Америка возьмет с собой в 2023 год, хотя и он вряд ли принесет облегчение дряхлеющему гегемону.
«Вообще весь 2022 год — это год, который пошел не по плану. Наши военные усилия пошли не по плану, еще больше не по плану пошли усилия Запада по использованию остатков своей мощи — они «размозжили» о Россию всю Европу, а Россия стоит. Китаю пришлось наращивать военное давление на Тайвань, хотя планировали они медленное, плавное воссоединение с Тайванем в районе 2030 года. Мы все вступаем в действия на полях, где мы действовать не умеем — это и есть новый мир. И во главе всего этого дела стоит американский дед, который здоровается с невидимыми друзьями.
И еще одна важная вещь: ни одна из держав, которые претендуют на то, чтобы быть центром будущих регионов, ясно не сформулировала, каким будет мир после нынешней трансформации. В этом плане уходящий год был очень проясняющим — мы очень многое поняли про наших партнеров и не партнеров, — но то, что все хотели услышать, никто не сказал.
И это предстоит сказать. Общечеловеческий голод на ясно высказанные модели, которые будут в сердцевине каждого региона, он будет нарастать. И рано или поздно эти ответы надо будет формулировать», — подытожил Дмитрий Дробницкий.