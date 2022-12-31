Год, который пошел не по плану: каким стал уходящий 2022 для США

Увеличение издержек и удорожание обслуживания долгов привели к замедлению экономического роста. Более того, по целому ряду признаков еще летом Соединенные Штаты вступили в рецессию, хотя официально власти это отрицают, приводя в качестве контраргумента высокий рынок труда. Впрочем, и здесь не все так радужно: несмотря на достаточно высокие показатели создания новых рабочих мест, большинство из них предусматривает лишь частичную занятость, в то время как показатели безработицы продолжают оставаться на высоком уровне. Более того, к концу года стали появляться сообщения о крупных сокращениях рабочих мест, включая сотрудников высокотехнологичных компаний. И это при том, что конец года традиционно является периодом бума в американской экономике.