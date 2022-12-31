Эксперт усомнился в намерении ЕС ввести ограничения на российские нефтепродукты

Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в страны Евросоюза, даже несмотря на санкции. Поэтому намерение ЕС ввести эмбарго на их поставку является сомнительным, передает РИА Новости мнение заместителя главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева.
По его словам, данный вопрос еще открыт, потому что Европа активно закупает у РФ 600 тыс. баррелей в сутки дизельного топлива. На оставшихся поставщиков приходится примерно по 200 тыс. баррелей.
США не будут увеличивать поставки нефтепродуктов для Европы, а у Индии и Саудовской Аравии, вероятнее всего, не хватит возможностей для дополнительного экспорта в европейские страны, отмечает Белогорьев.