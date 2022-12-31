В Эрмитаже назвали причину ЧП в строящейся библиотеке на Школьной улице

Администрация петербургского Эрмитажа, комментируя обрушение конструкций при строительстве библиотеки в Приморском районе, сообщила, что ЧП произошло во время бетонирования перекрытий.
В Эрмитаже уточнили, что металлические стойки опалубки не выдержали нагрузки. После этого жидкий бетон вылился на нижележащее перекрытие. Обошлось без пострадавших, разрушений конструкций также зафиксировано не было.
Проблема реставрации исторических зданий является одной из самых острых в Петербурге. Смольный намеренно сокращает средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии. Более того, правительство не в состоянии привлечь инвесторов, которые согласны отремонтировать исторические здания. Команда действующего губернатора Александра Беглова не понимает, что делать с таким наследием. Пока чиновники медлят, Северная столица теряет свой уникальный облик.