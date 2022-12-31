В Эрмитаже назвали причину ЧП в строящейся библиотеке на Школьной улице

Проблема реставрации исторических зданий является одной из самых острых в Петербурге. Смольный намеренно сокращает средства на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии. Более того, правительство не в состоянии привлечь инвесторов, которые согласны отремонтировать исторические здания. Команда действующего губернатора Александра Беглова не понимает, что делать с таким наследием. Пока чиновники медлят, Северная столица теряет свой уникальный облик.