Представители РФ организовали праздничные мероприятия для жителей ЦАР

Ранее руководитель СОМБ Александр Иванов поздравил жителей Центральноафриканской Республики и подвел промежуточные итоги. Глава Он поблагодарил всех тех, кто сегодня отстаивает целостность и независимость ЦАР, а также пожелал единства и благополучия гражданам страны.