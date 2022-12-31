Представители РФ организовали праздничные мероприятия для жителей ЦАР

Банги, 31 декабря. Представители РФ организовали праздничные мероприятия для жителей столицы Центральноафриканской Республики.
Горожане постепенно собираются у новогодней елки. Инициаторами торжества выступили сотрудники Русского дома, посольства России в ЦАР и специалисты из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Дерево — подарок сотрудников дипмиссии РФ. Отечественные послы установили и украсили хвойную красавицу игрушками и гирляндами в знак дружбы между Москвой и Банги.
Ранее руководитель СОМБ Александр Иванов поздравил жителей Центральноафриканской Республики и подвел промежуточные итоги. Глава Он поблагодарил всех тех, кто сегодня отстаивает целостность и независимость ЦАР, а также пожелал единства и благополучия гражданам страны.
В рамках рождественских и новогодних праздников сотрудники посольства РФ показали жителям Банги знаменитый российский мультфильм «Маша и Медведь». Зрители с удовольствием посмотрели отечественную ленту, которая заслужила большую популярность среди детей всего мира.