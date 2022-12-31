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Представители РФ организовали праздничные мероприятия для жителей ЦАР

Весь мир
Представители РФ организовали праздничные мероприятия для жителей ЦАР

Банги, 31 декабря. Представители РФ организовали праздничные мероприятия для жителей столицы Центральноафриканской Республики.

Горожане постепенно собираются у новогодней елки. Инициаторами торжества выступили сотрудники Русского дома, посольства России в ЦАР и специалисты из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Дерево — подарок сотрудников дипмиссии РФ. Отечественные послы установили и украсили хвойную красавицу игрушками и гирляндами в знак дружбы между Москвой и Банги.

Ранее руководитель СОМБ Александр Иванов поздравил жителей Центральноафриканской Республики и подвел промежуточные итоги. Глава Он поблагодарил всех тех, кто сегодня отстаивает целостность и независимость ЦАР, а также пожелал единства и благополучия гражданам страны.

В рамках рождественских и новогодних праздников сотрудники посольства РФ показали жителям Банги знаменитый российский мультфильм «Маша и Медведь». Зрители с удовольствием посмотрели отечественную ленту, которая заслужила большую популярность среди детей всего мира.
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