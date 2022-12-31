Новый год наступил в столице Дальневосточного федерального округа Владивостоке

Жители столицы Дальневосточного федерального округа — города Владивостока — встретили Новый год.
В этом регионе 1 января наступило в 17:00 по московскому времени. Отмечается, что праздничная афиша Владивостока включает как грандиозные шоу-программы, так и уютные семейные мероприятия.
Например, на пешеходной улице Адмирала Фокина работает фестиваль-ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории». А местные театры подготовили насыщенную новогоднюю программу для детей и взрослых.
Глава Владивостока Константин Шестаков записал новогоднее обращение. Он подчеркнул, что уходящий год был временем огромной работы, в ходе которой каждый, кому дорог регион, сделал все для его процветания.
Также к гражданам традиционно обратился президент России Владимир Путин.В этом году он выступил с новогодним обращением не на фоне Кремля, а вместе с российскими военнослужащими.
Глава государства назвал уходящий 2022-й годом трудных решений и мощной консолидации российского общества. По словам президента, страна сражается за истинную независимость и за своих людей.