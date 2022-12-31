Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с новогодним поздравлением

В своем поздравлении Матвиенко подчеркнула, что за любыми малыми и большими победами стоит добросовестный труд и стремление приносить пользу родине. По ее словам, вместе россияне смогут противостоять любым вызовам и испытаниям. Спикер Совфеда посоветовала гражданам ждать позитивных перемен в новом году.