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Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с новогодним поздравлением

Общество
Валентина Матвиенко обратилась к россиянам с новогодним поздравлением

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Новым годом. По ее словам, благодаря сплоченности и плодотворной работе граждан Россия смогла неизменно двигаться вперед к новым целям и достижениям.

В своем поздравлении Матвиенко подчеркнула, что за любыми малыми и большими победами стоит добросовестный труд и стремление приносить пользу родине. По ее словам, вместе россияне смогут противостоять любым вызовам и испытаниям. Спикер Совфеда посоветовала гражданам ждать позитивных перемен в новом году.

«Любимый зимний праздник всегда наполнен искренними чувствами и светлыми надеждами. Отрывая последний лист календаря, мы ждем позитивных перемен и осуществления всего задуманного», — заявила она.

В заключении Валентина Матвиенко пожелала всем жителям России продуктивного и удачного года, а также счастья, здоровья и благополучия.
Валентина Матвиенко поздравление новый год
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