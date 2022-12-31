Несостоявшегося грабителя с игрушечной гранатой задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали несостоявшегося грабителя с игрушечной гранатой. Молодой мужчина ворвался с муляжом боеприпаса в один из ломбардов на проспекте Науки, но после отказа продавщицы отдать деньги сбежал с места происшествия, пишет телеканал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Стражи порядка поймали подозреваемого на Сиреневом бульваре и изъяли у него ту самую пластиковую гранату. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящий момент задержанный находится в изоляторе. По данным правоохранителей, 27-летний гражданин был ранее судим.