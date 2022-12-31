Бывший священник получил условный срок за смертельное ДТП под Челябинском

Женщина шла за автомобилем, а священнослужитель стал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра. Пожилую местную жительницу госпитализировали, но спасти не смогли. Кроме условного срока, бывшего батюшку лишили водительских прав сроком на полтора года.