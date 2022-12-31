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Бывший священник получил условный срок за смертельное ДТП под Челябинском

Происшествия
Бывший священник получил условный срок за смертельное ДТП под Челябинском

Бывший священник Александр Забелин предстал перед судом за смертельное ДТП в Челябинской области. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщают местные СМИ.

Соответствующее решение вынес Коркинский городской суд. Напомним, что авария произошла 7 сентября 2022 года на улице Цвиллинга в Коркино. Тогда 27-летний настоятель храма Апостолов Петра и Павла, находясь за рулем Lada, сбил 85-летнюю пенсионерку.

Женщина шла за автомобилем, а священнослужитель стал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра. Пожилую местную жительницу госпитализировали, но спасти не смогли. Кроме условного срока, бывшего батюшку лишили водительских прав сроком на полтора года.
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