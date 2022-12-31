Бывший священник получил условный срок за смертельное ДТП под Челябинском

Бывший священник Александр Забелин предстал перед судом за смертельное ДТП в Челябинской области. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщают местные СМИ.
Соответствующее решение вынес Коркинский городской суд. Напомним, что авария произошла 7 сентября 2022 года на улице Цвиллинга в Коркино. Тогда 27-летний настоятель храма Апостолов Петра и Павла, находясь за рулем Lada, сбил 85-летнюю пенсионерку.
Женщина шла за автомобилем, а священнослужитель стал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра. Пожилую местную жительницу госпитализировали, но спасти не смогли. Кроме условного срока, бывшего батюшку лишили водительских прав сроком на полтора года.