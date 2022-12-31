Министр юстиции Венгрии Варга: ЕП переживает серьезный моральный кризис

Европейский парламент в настоящий момент переживает достаточно серьезный моральный кризис. Ему жизненно необходимы изменения, заявила глава минюста Венгрии Юдит Варга.
Политик сказала об этом после коррупционного скандал органе. Она добавила, что ЕП огромное количество раз практиковал политический шантаж. Исходя из последних событий, Европарламент является не решением проблемы, которую необходимо решать, а ее важнейшей составляющей.
Варга подчеркнула, что многие из граждан европейских государств убеждены: ЕП страдает от чрезмерной демократии.